Ρεθύμνου

Κρήτη: Πέντε φυτείες κάνναβης εντόπισαν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πέντε φυτείες κάνναβης, με εβδομήντα έξι δενδρύλλια, συνολικά, εντόπισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης, σε περιοχές των Δήμων Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και στη συνέχεια κατασχέθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.