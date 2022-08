Φθιώτιδα

Αρκίτσα: λουόμενοι έβγαλαν από τη θάλασσα γυναίκα αλλά ήταν νεκρή

Ακόμη μία τραγωδία στις ελληνικές θάλασσες. Παρά τις προσπάθειες ήταν ήδη πολύ αργά για την άτυχη γυναίκα.

Ακόμη μία τραγωδία συνέβη στις ελληνικές θάλασσες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Πιο συγκεκριμένα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19/8), λουόμενοι εντόπισαν στην περιοχή της Αρκίτσας, 72χρονη να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως την έβγαλαν στα ρηχά, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν όμως αργά.

Οι διασώστες διακόμισαν την άτυχη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κέντρο Υγείας, ειδοποιήθηκε το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας, που ανέλαβε την προανάκριση.

