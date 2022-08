Φωκίδα

Γαλαξίδι: Θρήνος για νέο ζευγάρι - Σκοτώθηκε δίπλα από το σπίτι του οδηγού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεψύχησαν ακαριαία τα δύο νέα παιδιά. Φοιτήτρια στην περιοχή ήταν η κοπέλα που έχασε την ζωή της.

Θρήνος μετά την τραγωδία που έγινε τα ξημερώματα στο Γαλαξίδι, όταν το αυτοκίνητο με το νεαρό ζευγάρι προσέκρουσε σε δέντρο και διαλύθηκε.

Το φοβερό τροχαίο έγινε στις 06:15 το πρωί του Σαββάτου στην είσοδο του Γαλαξιδίου όταν τα δύο παιδιά επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να διαλυθεί.

Δυστυχώς τα δυο νέα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό βρήκαν τραγικό θάνατο επί τόπου.

Πρόκειται για έναν 24χρονο από το Γαλαξίδι και μια 21χρονη από την Θεσσαλονίκη, που σπούδαζε στο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στην Άμφισσα.

Τραγική ειρωνεία. Το θανατηφόρο τροχαιο έγινε μόλις 70 μέτρα από το σπίτι του 24χρονου.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Βέροια - 6χρονος με εγκεφαλική αιμορραγία: “Έχει αδειάσει το σπίτι μας”

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)