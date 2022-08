Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σορός άνδρα εντοπίστηκε σε τεχνητή λίμνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε η σορός του άνδρα. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε τεχνητή λίμνη στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε από διερχόμενο ενώ επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα και μία διασωστική λέμβο από την 2η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα και η ΕΛΑΣ ενώ εξετάζεται το σενάριο της αυτοκτονίας.

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τεχνητή λίμνη πλησίον της περιοχής Κάτω Σχολαρίου του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα & 1 διασωστική λέμβο από την 2η ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκροί δύο νέοι σε δυστύχημα με αυτοκίνητο

Νίκος Πουλιάσης: Ο πιλότος που επιχειρούσε στα Ίμια

Βρετανία: Συζυγοκτόνος μεταφέρει με βαλίτσα την σορό της γυναίκας του (βίντεο)