Φθιώτιδα

Φωτιά στη Φυλιαδώνα Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Τι έκταση κατακαίει η φωτιά.

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Φυλιαδώνα Φθιώτιδας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Φυλιαδώνα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2022

