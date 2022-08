Δράμα

Δράμα - Φαλακρό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από κεραυνό

Τι αναφέρουν οι πληροφρίες για τον τρίτο αγνοούμενο άνδρα, που εγκλωβίστηκε σε χαράδρα, λόγω της κακοκαιρίας. Οι τρεις συμμετείχαν σε νυχτερινό αγώνα δρόμου στο βουνό.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στους τρεις άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί στο Φαλακρό Όρος,στην Δράμα, στην διάρκεια ορειβατικού αγώνα, αφού κεραυνός χτύπησε την ομάδα των δρομέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του ο ένας εκ των δρομέων, ενώ ακόμη ένας αθλητής, αμφότεροι ηλικίας 55-56 ετών, είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείριση της Πυροσβεστικής, με την κινητοποίηση και ελικοπτέρου, για την απομάκρυνση τους απο το σημείο που εγκλωβίστηκαν, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, εντοπίστηκε άνδρας χωρίς αισθήσεις και ένας ακόμη άνδρας τραυματισμένος στην περιοχή Πύργοι του όρους Φαλακρού Δράμας, ενώ κινητοποιήθηκε Ε/Π του ΕΚΣΕΔ για τη διακομιδή τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2022

Ο τρίτος εκ των εγκλωβισμένων σε χαράδρα, έξω από το χωριό Πύργοι Δράμας, στο Φαλακρό, όπου έγινε η αφετηρία και ο τερματισμός του αγώνα ορεινής αντοχής, εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και φέρεται να έχει καλή επικοινωνία με τους πυροσβέστες

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τον τερματισμό του αγώνα κι ενώ είχαν ήδη τερματίσει οι πρώτοι αθλητές, καθώς εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και κεραυνούς.

Συναθλητές του νεκρού και του τραυματία είπαν πως η ομάδα των δρομέων χτυπήθηκε από κεραυνό. Ο αγώνας ορεινής αντοχής των 35χλμ. "Six Peaks" είχε ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου και οι αθλητές θα τερμάτιζαν σήμερα Κυριακή 21/08. Σύμφωνα με το xronikadramas.gr, o τραυματίας είχε τις αισθήσεις του, αλλά δεν είχε καλή επικοινωνία. Μάλιστα, ο ιστότοπος αναφέρει πως η ομάδα των δρομέων που χτυπήθηκε από κεραυνό αποτελείτο όχι απο 3 αλλά απο 4 δρομείς, εκ των οποίων μία γυναίκα.

