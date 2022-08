Έβρος

Αλεξανδρούπολη: αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα από πνιγμό

Ο ήρωας αστυνομικός, έσπευσε να βγάλει τη γυναίκα από τη θάλασσα και της έσωσε τη ζωή.

Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας για γυναίκα που πνιγόταν στη θάλλασα.

Πιο συγκρεκριμένα, ο Αρχιφύλακας (που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας) και προπονητής βόλεϊ της γυναικείας ομάδας του Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Τσουλκανάκης, άκουσε τις αγωνιώδης εκκλήσεις της αδερφής μίας μεσήλικης λουόμενης που πνίγονταν στο δημοτικό camping Aλεξανδρούπολης και αμέσως, βούτηξε στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσει.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/8), όταν, όπως μεταφέρει στο GRTimes ο κ. Τσουλκανάκης, «την ώρα που έπινα καφέ, άκουσα μία γυναίκα να φωνάζει αγωνιωδώς». Τότε, όπως λέει, «σηκώθηκα αμέσως να δω τι συμβαίνει και είδα μία γυναία κατατρομαγμένη να ζητάει βοήθεια. Δίπλα της, φαινόνταν ένα κεφάλι που βρίσκονταν, όπως λέμε, σε “θέση μέθης”, δηλαδή το πρόσωπο ήταν στο νερό, τα χέρια κρεμασμένα, ενώ το άτομο φαινόνταν να έχει παραδώσει».

Χωρίς να διστάσει λεπτό, καθώς κατά το παρελθόν ήταν και ναυαγοσώστης, βούτηξε και έσωσε την περίπου 60 ετών γυναίκα.

«Έτρεξα, βούτηξα, έφτασα κοντά της, την έβγαλα από τη θάλασσα και τη γύρισα ανάσκελα και πλάγια για να πάρει αναπνοή. Αμέσως, βγήκε νερό από τη μύτη και το στόμα, αλλά και αφροί. Φαινόταν ότι είχε πάρει νερό στα πνευμόνια, είχε ωστόσο αναπνοή και παλμό, οπότε δε χρειάστηκε να προβούμε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)».

Μόλις η λουόμενη συνήλθε από τον παρ’ ολίγο πνιγμό, νόμιζε ότι βρίσκεται ακόμη στη θάλασσα. «Κουράστηκα, κουράστηκα μας φώναζε συνέχεια», όπως λέει συγκεκριμένα ο κ. Τσουλκανάκης, τονίζοντας ωστόσο ότι «ΕΚΑΒ και αστυνομία έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο. Εξ όσων γνωρίζω, πλέον είναι καλά στην υγεία της».

Ο Αρχιφύλακας γνωστοποιεί επιπλέον ότι ο σύζυγος της γυναίκας, συγκλονισμένος, τον εντόπισε και τον ευχαρίστησε δεκάδες φορές με δάκρια στα μάτια, υπογραμμίζοντας πως «ως αστυνομικός, πρώην ναυαγοσώστης αλλά και ως άνθρωπος, έκανα απλώς το καθήκον μου. Το έχω ξανακάνει και θα το ξαναέκανα, διότι η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό».

Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πάρουμε μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Ο Δημήτρης Τσουλκανάκης έχει σώσει και στο παρελθόν ανθρώπους από πνιγμό, καθώς, όπως λέει, «το 1990, που δούλευα στον ΕΟΤ ως ναυαγοσώστης, σε μία παραλία που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το δημοτικό camping της Αλεξανδρούπολης , είχα βοηθήσει να σωθούν, δυο μικρά παιδιά που πνίγονταν».

Κι όπως μάλιστα τονίζει, «θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πάρουμε -τουλάχιστον- μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξεκινήσει από τα σχολεία και να πραγματοποιηθούν σχετικά σεμινάρια, διότι υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να επέμβουμε για να σώσουμε κάποιον συμπολίτη μας».

Υπογραμμίζει επιπλέον πως, «είμαστε μια χώρα, γεμάτη θάλασσες και κατ’επέκτασιν, λουόμενους. Έχουμε, δυστυχώς, πολλούς πνιγμούς και πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, εάν υπήρχε το κατάλληλο άτομο, με τις κατάλληλες γνώσεις, για να βοηθήσει τη στιγμή που παρουσιάζεται ανάγκη. Πρέπει, λοιπόν, να αυξήσουμε τα “κατάλληλα άτομα”, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις».

