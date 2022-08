Ηράκλειο

Ηράκλειο: ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 28χρονο

Οι δύο άνδρες του επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 28χρονος άνδρας.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυρικής, στο Ηράκλειο από την έντονη συμπλοκή μεταξύ τριών ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε στο πάρκο Θεοτοκοπούλου, όταν σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το 28χρονο θύμα, περίπου στι 3:30, δύο άτομα ηλικίας 25 και 23 ετών τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν.

Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν να χτυπούν άγρια τον 28χρονο με μπουνιές και κλοτσιές, ενώ στη συνέχεια του απέσπασαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τους δύο δράστες του επεισοδίου και τους συνέλαβαν.

Το κινητό το οποίο κλάπηκε αποδόθηκε στον κάτοχό του, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

