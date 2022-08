Μαγνησία

Βόλος: πέθανε η 18χρονη που νοσηλευτόταν στη ΜΕΘ

Η άτυχη κοπέλα έφυγε από τη ζωή από άγνωστη αιτία . Έπεσε σε κώμα και δεν ξύπνησε ποτέ.

Έσβησε μετά από τεσσερις ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου, η 18χρονη από τον Αλμυρό που μεταφέρθηκε σε κώμα στο Αχιλλοπούλειο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα, παρουσίασε από το πρώτο 24ωρο νοσηλείας της, πολυοργανική ανεπάρκεια, που ήταν μη αναστρέψιμη.

Οι γιατροί, δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής την αιτία που της προκάλεσε την ανεπάρκεια και θα πραγματοποιηθεί νεκροψια/νεκροτομή για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου.

Μέχρι στιγμής, έχει αποκλειστεί η μηνιγγίτιδα καθώς έγιναν εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν οφείλεται σε αυτό.

Η 18χρονη από τον Αλμυρό μεταφέρθηκε πριν τέσσερις ημέρες σε κατάσταση καταπληξίας στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπως κατέγραψαν τα gegonota.news .

Η καταπληξία είχε ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πολλαπλών οργανικών συστημάτων και οι γιατροί ακόμα δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της κατάρρευσης του οργανισμού της 18χρονης.

Οι γονείς δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ένας υψηλός πυρετός οδήγησε το παιδί τους στην μηχανική υποστήριξη και ζουσαν έξω από την Μονάδα, ενώ συζητούσαν συνέχεια με τους γιατρούς, που τους επέτρεπαν την επαφή με το παιδί.

Πηγή: gegonota.news

