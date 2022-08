Εύβοια

Χαλκίδα - τροχαίο: σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και ένα παιδί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στη Χαλκίδα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην περιοχή της Γλύφας στη Χαλκίδα.

Αυτοκίνητο, που οδηγούσε γυναίκα, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε οικογένεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά η 33χρονη οδηγός του ενός οχήματος, ο 45χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου καθώς και το 12χρονο παιδί του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχει καμία ανησυχία για τη ζωή τους.

Πηγή: egnomi.gr





