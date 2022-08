Λάρισα

Απάτη: πέταξε από το μπαλκόνι σακούλα με 6000 ευρώ για να σώσει συγγενή της

Με ποιον τρόπο κατάφεραν οι επιτήδιοι να αποσπάσουν χρήματα από την ηλικιωμένη γυναίκα.

Με την κλασική απάτη μέσω τηλεφώνου, κατάφεραν να αποσπάσουν από μία ηλικιωμένη γυναίκα, χιλιάδες ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο απατεώνας πήρε τηλέφωνο την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι γιατρός λέγοντας ότι κινδυνεύει συγγενικό της πρόσωπο - Τις προηγούμενες ημέρες οι ίδιοι απατεώνες έκαναν απόπειρες εξαπάτησης στη Λαμία και άλλες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας.

Η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών, με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.

Συνελήφθησαν, χθες (20-08-2022) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, δύο αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος δύο άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών τους, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρωί της 18-08-2022 στη Λάρισα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον γιατρό, με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να ρίξει από το μπαλκόνι της οικίας της μία σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, το οποίο και παρελήφθη από συνεργό του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από αναζητήσεις, ο ένας από τους δράστες εντοπίστηκε χθες (20-08-2022) το μεσημέρι κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε και ακινητοποιήθηκε.

Σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 σακίδιο πλάτης που περιείχε το χρηματικό ποσό των -3.270- ευρώ, το οποίο, όπως εξακριβώθηκε, αποτελεί μέρος του ποσού που παρελήφθη από την παθούσα, στην οποία και αποδόθηκε,

1 νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους -0,1- γραμμαρίου,

1 χάρτινη συσκευασία με κάνναβη, βάρους -3,83- γραμμαρίων,

ποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού, βάρους -0,79- γραμμαρίων, καθώς και

2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την συνεχιζόμενη έρευνα, χθες (20-08-2022) το μεσημέρι στη Λάρισα, οι δράστες, ενεργώντας πανομοιότυπα, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμη μία ηλικιωμένη ημεδαπή.

Παράλληλα, και πάλι με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου, την 17-08-2022 αφαίρεσαν κοσμήματα ημεδαπής, κατοίκου πόλης της Στερεάς Ελλάδας, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέσα σε δέμα που είχε αφήσει ο ένας συλληφθείς, χθες το μεσημέρι σε μεταφορική εταιρεία, προκειμένου να αποσταλούν σε συγγενικό του πρόσωπο σε άλλη πόλη της χώρας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

