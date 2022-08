Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: βρέθηκε χασισοφυτεία έξω από μαντρί

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά τη σύλληψη του άνδρα που καλλιεργούσε κάνναβη.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις που αφορουν σε κατοχή όπλων Έλληνας στο Ρέθυμνο, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν 42 δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στους αστυνομικούς, οργανώθηκε έρευνα σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου άνδρα και στον εξωτερικό χώρο του ποιμνιοστασιου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, σαράντα δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,5 μέτρων, στο στάδιο της ανάπτυξης. Επίσης βρεθηκαν, πιστόλι με τον γεμιστήρα του, 29,7 γραμμάρια κάνναβης, φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 12,3 γραμμαρίων, κυνηγετικό όπλο, ζυγαριά ακριβείας και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη έναν αλλοδαπό για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης.

