Πάτρα: Κρατούσαν κουτάβι από το ένα πόδι, το χτυπούσαν και γελούσαν

Αρρωστημένο σκηνικό στην Πάτρα με ένα κουτάβι να βασανίζεται για ώρα από μια παρέα ανήλικων παιδιών.



Τα όσα έγιναν στην Πάτρα με θύμα ένα κουτάβι μόλις δύο μηνών, προκαλούν οργή και έντονο προβληματισμό. Μικρά παιδιά «διασκέδαζαν» με το να κάνουν το ζώο να υποφέρει. Το βασάνιζαν για ώρα κάτω από τον ήλιο και γελούσαν. Ορισμένοι έμειναν απαθείς, αλλά ευτυχώς βρέθηκε μέλος φιλοζωικού συλλόγου, που φρόντισε όχι μόνο να τελειώσει το μαρτύριο του σκύλου, αλλά και να βρεθεί ένα πιο ασφαλές καταφύγιο για την καθημερινότητά του.

Πιο αναλυτικά, την προστασία ενός κουταβιού δύο μηνών πέτυχε ο σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας – Save Patras Strays» που βασανίστηκε προ δέκα ημερών από ανήλικους στην πλατεία Ελευθερίας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την δικηγόρο του Συλλόγου Ελενα Αρβανίτη, την Τετάρτη 10 Αυγούστου το μεσημέρι, τα ανήλικα παιδιά περιέφεραν στον ήλιο κρατώντας από το ένα πόδι το κουτάβι, το οποίο στη συνέχεια πετούσαν και κλωτσούσαν.

Μάρτυρες του περιστατικού υπήρξαν δύο εθελοντές φιλόζωοι και η μία εκ των δύο προσέφυγε στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει τα όσα είδε ώστε να ενεργοποιηθεί ο σχετικός νόμος και να αφαιρεθεί από τους ανήλικους το άτυχο κουταβάκι.

Η Αστυνομία βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας στην Πάτρα για να ελέγξει τόσο τους ανήλικους όσο και την κατάσταση που βρισκόταν το ζώο. Διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι δεν είχαν ταυτότητα και δηλωμένη διεύθυνση διαμονής, αλλά ούτε έγγραφα που να δηλώνουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες του ζώου.

Όπως υποστηρίζουν οι φιλόζωοι, αρχικά το κουτάβι παραδόθηκε και πάλι στους ανήλικους με τη δικαιολογία ότι ήταν πολύ μικρό και δεν έπρεπε να έχει ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρικό βιβλιάριο. Επιπλέον οι ανήλικοι Ρομά αρνήθηκαν ότι το κακοποιούσαν και επέμεναν ότι το κουτάβι τους ανήκει.

H δικηγόρος του συλλόγου, δέχτηκε τηλεφώνημα λίγες ώρες μετά, από το 2ο Αστυνομικό Τμήμα στην Πάτρα να πάνε οι εθελοντές να παραλάβουν το κουτάβι υπ’ ευθύνη τους.

