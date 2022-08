Κορινθία

Φωτιά στο Κατακάλι Κορινθίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά είναι ορατή από κοντινή παραλία. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση νότια του οικισμού Κατακάλι στην Κόρινθο. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η πυρκαγιά είναι ορατή από κοντινή παραλία.

Επιχειρούν 89 πυροσβέστες, εκ των οποίων 52 πεζοπόροι 16 οχήματα 4 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα συντονιστικό και 10 αεροσκάφη.

πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πασχάλης Τερζής: Ο τραγουδιστής ποζάρει στο σπίτι του - Η σπάνια φωτογραφία

Βόλος: πέθανε η 18χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Φαλακρό: Πως έγινε η τραγωδία από κεραυνό σε ορειβατικό αγώνα (εικόνες)