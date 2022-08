Μαγνησία

Σκιάθος: ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Τι συνέβη και έχασε τις αισθήσεις της η 78χρονη τουρίστρια.

Τελευταίο μπάνιο σήμερα για 78χρονη γυναίκα από τη Δανία, η οποία είχε πάει για μπάνιο στο νησάκι του Τσουγκριά στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ενώ κολυμπούσε ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Λουόμενοι την έβγαλαν έξω και περίπου στις 11.40 ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ Σκιάθου πλήρωμα του οποίου έσπευσε με πλωτό σκάφος για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών όμως η γυναίκα κατέληξε και η σορός της μεταφέρθηκε στο Κ.Υ.Σκιάθου.

