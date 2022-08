Κορινθία

Φωτιά στο Κατακάλι Κορινθίας: Λιποθύμησε πυροσβέστης (εικόνες)

Ο πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Τι συνέβη και έχασε τις αισθήσεις του.

Οι σκληρές προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Κατακάλι Κορινθίας, και οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με υψηλότατες θερμοκρασίες, προκάλεσαν τη λιποθυμία ενός πυροσβέστη.

Ο πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Έως στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του πυροσβέστη.

Οι δυνάμεις για την κατάσβεσης της φωτιάς έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων 26 πυροσβεστών από Φινλανδία και Νορβηγία, 24 οχήματα, 8 Ε/Π, εκ των οποίων τα δύο συντονιστικά και 13 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

