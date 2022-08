Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα - Εντολή εκκένωσης από το 112

Τι αναφέρει το μήνυμα του 112. Πόσοι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, στα Κουραμαδίτικα στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 19 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο, πέντε οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ οι δυνάμεις θα ενισχυθούν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το 24ωρο από ώρα 18:00 χτες, 20-08-2022 έως ώρα 18:00 σήμερα, 21-08-2022, εκδηλώθηκαν 46 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

