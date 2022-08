Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρό δελφίνι σε παραλία (εικόνες)

Το δελφίνι επέπλεε μέσα στη θάλασσα γεμάτη κόσμο.





Μπροστά σε ένα τραγικό θέαμα βρέθηκαν όσοι έκαναν μπάνιο στην παραλία στα Νέα Πλάγια της Χαλκιδικής χθες (20.8.2022) καθώς ένα νεκρό δελφίνι επέπλεε στη θάλασσα.

Αμέσως, κάποιοι κολύμπησαν στο σημείο που βρισκόταν το δελφίνι και κατάφεραν να το βγάλουν στην ακτή, όμως, δυστυχώς, το θηλαστικό ήταν νεκρό.

Μετά από λίγη ώρα, στο σημείο που εντοπίστηκε το νεκρό δελφίνι, έφτασαν άντρες του λιμενικού Νέων Μουδανιών, όπου και ενημέρωσαν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας για το συμβάν, με κλιμάκιο του δήμου να το περισυλλέγει το πρωί της Κυριακής και να το θάβει κοντά στη Νέα Τρίγλια.

Το νεκρό δελφίνι δεν ήταν κακοποιημένο, ούτε σε αποσύνθεση και εκτιμάται πως ήταν λίγο μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ζύγιζε περίπου 60 κιλά.

«Το περισυλλέξαμε σήμερα το πρωί (Κυριακή 21/8) στις 8 το πρωί, με ένα μηχάνημα του δήμου και έναν εργάτη» αναφέρει ο κ. Καραπανταζής διευκρινίζοντας ότι κατόπιν εντολής του λιμενικού τμήματος «βοηθάμε σε τέτοιες περιπτώσεις».

Όπως δηλώνει ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας του δήμου Νέας Προποντίδας Γιάννης Καραπανταζής, «στα οκτώ χρόνια θητείας μου, τέτοιο περιστατικό με νεκρό δελφίνι μου έχει συμβεί άλλες δυο φορές».

