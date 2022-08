Πρέβεζα

Πρέβεζα: αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα (εικόνες)

Το τροχαίο συνέβη σε σημείο του δρόμου που έχει "παρασύρει σε λάθη" πολλούς οδηγούς.

Ήταν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άντρας, ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στην θάλασσα στην περιοχή Βαθύ στην Πρέβεζα.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο, χωρίς να έχει τραυματιστεί, ωστόσο έδειχνε να τα έχει χαμένα από το περιστατικό.

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρέθηκαν άμεσα, περιπολικό του λιμεναρχείου, της αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο της πόλης τον ηλικιωμένο άντρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγοί χάνουν τον έλεγχο στο συγκεκριμένο σημείο, ειδικά αν δεν είναι από την περιοχή, με αποτέλεσμα τα οχήματά τους να πέφτουν στην θάλασσα.

Ο οδηγός σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στους λιμενικούς είχε πορεία από τον Αγ. Θωμά, όπου και μένει μόνιμα, προς την Πρέβεζα.

Πηγή: onprevezanews.gr

