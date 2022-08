Αχαΐα

Αχαΐα: πυροσβέστες έσωσαν παιδί που παρασύρθηκε από ρεύμα

Με ηρωισμό και δίχως δεύτερη σκέψη, οι πυροσβέστες έπεσαν στο νερό για να βοηθήσουν το παιδί που είχε παρασυρθεί από θαλάσσιο ρεύμα.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Βαλιμίτικων, καθώς ένα 15χρονο παιδί βρέθηκε σε κίνδυνο, ενώ κολυμπούσε.

Ο ανήλικος κολυμβητής σώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, χάρη στην αυτοθυσία δυο πυροσβεστών, που δεν δίστασαν να πέσουν στη θάλασσα και να το σώσουν.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:30 της Κυριακής, στην παραλία Βαλιμιτίκων, με πρωταγωνιστή έναν έφηβο ο οποίος κολυμπούσε και λόγω των ρευμάτων, έφτασε σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, αλλά μετά αδυνατούσε να επιστρέψει.

Η μητέρα του έντρομη κάλεσε το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου για βοήθεια.

Πρώτα έφτασε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο διοικητής Γιώργος Κολοκοτσάς, με τον συνάδελφό του πυροσβέστη Γιάννη Παπαιωάννου, έπεσαν κατευθείαν στο νερό, βγάζοντας το παιδί σώο στην ακτή, ενώ ήδη είχε φτάσει κλιμάκιο του Λιμενικού Τμήματος με επικεφαλής τον διοικητή Μιχάλη Κωστάκη.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η περιπέτεια για τον νεαρό, που κατοικεί με την οικογένειά του σε συνοικία του Αιγίου, είχε αίσιο τέλος…

Όσον αφορά στους διασώστες του νεαρού, αν μη τι άλλο τους αξίζουν όλες οι ευχές για τον ηρωισμό και τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξαν.

Πηγή: filodimos.gr

