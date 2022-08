Ηλεία

Πύργος: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε περίφραξη σπιτιού (εικόνες)

Πώς το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του. Πως κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την οδηγό του οχήματος.

«Άγιο» είχε χθες το απόγευμα μια γυναίκα, που ενεπλάκη σε τροχαίο στην οδό Κατακόλου, λίγο πριν τον Άγιο Ιωάννη.

Ειδικότερα, το ΙΧ που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε περίφραξη σπιτιού.

Το αυτοκίνητο υπέστη υλικές σοβαρές ζημιές, ενώ η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάσθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

