Φωτιά στη Ρόδο

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό της Κρητινίας. Πως ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στη Ρόδο, περί τις 10:20 το πρωί της Δευτέρας, σε δασική έκταση στην περιοχή της Κρητινίας.

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό ωστόσο δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρητηνιά Ρόδου.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2022

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Σε ύφεση ένιαι οι φωτιές σε Αμαλιάδα, Κοζάνη, Κέρκυρα και Κόρινθο.

