Θεσσαλονίκη - Μαχαίρωμα: “Την συγχωρώ γιατί έχει παιδιά που την χρειάζονται”

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 25χρονη που τραυμάτισε την 27χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Τι υποστηρίζει το θύμα της επίθεσης, μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 25χρονη, για την επίθεση με μαχαίρι σε 27χρονη, στην Θεσσαλονίκη, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατά την απολογία της η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να την σκοτώσει, αλλά της επιτέθηκε μόνο για να τη φοβίσει, έτσι ώστε να την απομακρύνει από τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

Η 25χρονη ανέφερε και ενώπιον της ανακρίτριας ότι ζήτησε συγγνώμη από την 27χρονη, μέσω της μητέρας της και του αδελφού της, οι οποίοι την επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται το θύμα της επίθεσης.

Η 27χρονη, που δέχτηκε επίθεση από 25χρονη στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, είπε πως δέχεται τη συγγνώμη της δράστιδος, επειδή είναι μητέρα και την χρειάζονται τα παιδιά της. Μιλώντας στον Alpha επανέλαβε ότι δεν διατηρούσε σχέση με τον σύζυγο της γυναίκας.

Η 25χρονη φέρεται να ακολούθησε την 27χρονη, την ώρα που πήγαινε στο σπίτι της αδερφής της και να την τραυμάτισε με τον σουγιά στην κοιλιά και τον ώμο. Το θύμα έτρεξε για βοήθεια στο σπίτι της αδερφής της, ενώ η 25χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς που προσέτρεξαν στο σημείο.

Ο δικηγόρος της 25χρονης Θανάσης Χατζάκος τόνισε στο newsit.gr, πως η πελάτισσά του έχει μετανιώσει: «Όπως μου δήλωσε από την πρώτη στιγμή η εντολέας μου, η πράξη αυτή έλαβε χώρα γιατί υπήρχε ερωτική αντιζηλία αλλά στο πλαίσιο αυτό η παθούσα, θέλοντας να πάρει τον άντρας της κατηγορούμενης και τα δυο ανήλικα παιδιά της και να την διώξουν από το σπίτι, επήλθε θυμός και καβγά. Πηγαίνοντας στο σπίτι της αδελφής της παθούσας ο καβγάς αυτός φούντωσε και έλαβε χώρα αυτή η πράξη. Στην αυλή του σπιτιού ο καυγάς άναψε γιατί η δική μου πελάτισσα δεν δέχτηκε να της πάρει τον άντρα αλλά και τα παιδιά γιατί ήθελαν να την διώξουν από το σπίτι με αποτέλεσμα να γίνει το συγκεκριμένο συμβάν. Το όποιο βέβαια από ότι έχω πληροφορηθεί γιατί το θύμα διαφεύγει του κινδύνου και ελπίζουμε πως σίγουρα θα εξέλθει γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είχε μαζί μαχαίρι, ήταν ένα σουγιαδάκι το οποίο θα εξηγήσει γιατί το είχε μαζί της.

Σίγουρα δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και δεν πρόθεση να την σκοτώσει. Ήταν ουσιαστικά πάνω στον θυμό και για να την πείσει να αφήσει τον άνδρα της. Δεν ήθελε να την σκοτώσει σε καμία των περιπτώσεων. Στην απολογία της θα ισχυριστεί ότι δεν μπόρεσε να το δεχτεί γιατί το ηθικό μέρος είναι σίγουρα με την εντολέα μου. Δηλαδή, το να πάρει τον άντρα της είναι αποδεκτό, αλλά να θέλει να κρατήσει και τα παιδιά, αυτό νομίζω είναι πρωτόγνωρο και δεν συνηθίζεται σε πολλές περιπτώσεις. Θα την έδιωχνε από το σπίτι και ήθελε να κρατήσει την επιμέλεια ο άντρας και να μεγαλώσει τα παιδιά με το θύμα. Αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί με τίποτα η εντολέας μου, την εξαγρίωσε και έφτασε σε αυτήν την πράξη. Έχει μετανιώσει, ήταν μία στιγμιαία πράξη και όταν πέρασαν οι ώρες και καταλάγιασαν τα ένστικτα και ο θυμός και είδε ότι δεν έπρεπε να δράση έτσι, γιατί το πρώτο που έπρεπε να σκεφτεί ήταν τα παιδιά της. Βλέποντας ότι θα έχανε και τον σύζυγό και τα παιδιά της, έκανε αυτό το λάθος και ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε σύντομη ανάρρωση».





