Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (20-08-2022) στο Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το Ι.Χ. που οδηγούσε μια 30χρονη γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε στάση λεωφορείου.

Η 30χρονη, σταμάτησε το αυτοκίνητο της λίγα μέτρα παρακάτω, όπου την εντόπισαν και οι αστυνομικοί της Τροχαίας Ηρακλείου, σε σοκ. Μάλιστα, η κοπέλα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό ενώ διενεργήθηκαν και οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η δικογραφία σχηματίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

πηγή: creta24.gr

