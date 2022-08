Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος: ένταλμα σύλληψης για τους δύο “νταήδες”

Οι δύο άνδρες που επιτέθηκαν σε οικογένεια τουριστών, καταζητούνται ακόμη από τις αρχές.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος των δύο ανδρών που κατηγορούνται ότι καταδίωξαν και επιτέθηκαν σε οικογένεια Γερμανών στο Πέραμα Μυλοποτάμου.

Οι δύο άνδρες 38 και 36 ετών κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενες σωματικές βλάβες, που αποτελεί κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, κι ως εκ τούτου καταζητούνται.

Να συλληφθούν οι δράστες και να υποστούν τις συνέπειες του νόμου ζητά η τοπική κοινωνία του Μυλοπόταμου, ενώ το περιστατικό προκάλεσε και την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση και απεύθυνε αυστηρή σύσταση για άμεση κινητοποίηση, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής. Η οικογένεια επέβαινε σε ενοικιαζόμενο όχημα και κινούνταν στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Στο δρόμο, προσπέρασαν νόμιμα ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια από την περιοχή και, συγκεκριμένα, ο πατέρας με τους δυο του γιους και την κόρη του.

Τότε, προφανώς επειδή οι ντόπιοι θεώρησαν προσβολή το γεγονός ότι τους προσπέρασε ενοικιαζόμενο με «ξένους», ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε στο αμάξι εσκεμμένα.

Ακολούθησε καταδίωξη που κράτησε αρκετή ώρα. Τελικά, όταν τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, ο οδηγός του αγροτικού επιτέθηκε στον γιο του οδηγού που κάθονταν στη θέση του συνεπιβάτη και τον γρονθοκόπησε άγρια. Ο δεύτερος γιος της οικογένειας προσπάθησε να προστατέψει τον αδερφό του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο, όταν ο συνοδηγός του αγροτικού κινήθηκε με ένα μαχαίρι προς το μέρος της οικογένειας των τουριστών, που έντρομοι μπήκαν στο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Η οικογένεια των ντόπιων ωστόσο συνέχισε να τους καταδιώκει και να «σφυροκοπά» το ενοικιαζόμενο όχημα.

Τελικά, κάτοικοι του Περάματος, «φυγάδευσαν» την οικογένεια των Γερμανών οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση. Οι δύο δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ωστόσο δεν έχουν συλληφθεί, με το αυτόφωρο της διαδικασίας να ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

