Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: κεραυνός έπεσε δίπλα σε δεξαμενές καυσίμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους δεκάδες κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή, έπληξε δέντρο δίπλα σε πρατήριο υγρών καυσίμων έξω από τη Γραμμένη. Τι ζημιές προκλήθηκαν.

Η καταιγίδα που έπληξε τη Φθιώτιδα, επηρέασε σφόδρα και τον Δήμο Μακρακώμης.

Ένας από τους δεκάδες κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή, έπληξε δέντρο δίπλα σε πρατήριο υγρών καυσίμων έξω από τη Γραμμένη.

Πιο συγκεκριμένα, από τον κεραυνό προκλήθηκε πυρκαγιά, την οποία πρόλαβε και έσβησε εγκαίρως πριν φτάσει στις δεξαμενές ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, που ευτυχώς ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Πάνο Κοντογεώργο, στην περιοχή της Γραμμένης έπεσε για λίγη ώρα χαλάζι, προκαλώντας μικρές ζημιές.

Τέλος κεραυνός έκαψε μετασχηματιστή στην περιοχή του Αρχανίου και μεγάλο μέρος του χωριού είναι χωρίς φως και έχει κληθεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Άρτα: “Ο πεθερός μου έβρισε τον νεκρό πατέρα μου”

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ο βαρκάρης των λαθροδιακινητών

Σαντορίνη: Κατολισθήσεις στο λιμάνι