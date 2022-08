Λάρισα

Σεισμός στον Τύρναβο

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας.

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, 6 χλμ. νοτιοδυτικά του Τυρνάβου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χλμ, ενώ αναφέρεται ότι έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ο καθηγητής Γεωλογίας Γιάννης Κουκουβέλας στο formedia radio τόνισε πως δεν αναμενόταν ένας τέτοιος σεισμό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο στην περιοχή αλλά δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας καθώς πρόκειται για το ρήγμα στο Βλαχογιάννι που έχει δώσει κι άλλους προηγούμενους σεισμούς.

