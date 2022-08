Χανιά

Χανιά: μαχαίρωσαν άνδρα και του πήραν το αυτοκίνητο για να φύγουν

Οι δράστες όπως και το αυτοκίνητο του θύματος αναζητούνται από τις Αρχές.

Ακόμη μία αιματηρή συμπλοκή έλαβε χώρα αυτή τη φορά στα Χανιά τα ξημερώματα της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, από τη συμπλοκή έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, τραυματίστηκε ένας 37χρονος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, για άγνωστους λόγους, τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια.

Ο καβγάς είχε ως αποτέλεσμα o ένας άνδρας να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά τον 37χρονο.

Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό, οι δύο δράστες, ελληνικής καταγωγής, απομακρύνθηκαν από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του τραυματία.

Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες καθώς και το αυτοκίνητο του 37χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr

