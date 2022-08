Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο μπροστά στα μάτια περαστικών (βίντεο)

Το χρηματοκιβώτιο έπεσε στο έδαφος με τον κόσμο να κοιτά σαστισμένος. Διέφυγαν οι δράστες.



Χρηματοκιβώτιο από διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφαίρεσαν δύο άγνωστοι δράστες, μέρα μεσημέρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, γύρω στις 1.30 το μεσημέρι οι δυο δράστες αφού κατάφεραν να τους ανοίξει ο ένοικος την πόρτα, με τη πρόφαση ότι είναι τεχνίτες για εργασίες, μπήκαν στο διαμέρισμα.

Ενώ ο ένας είχε αναλάβει να απασχολεί τον ένοικο του διαμερίσματος ο άλλος «σήκωσε» το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια το φόρτωσαν σε αυτοκίνητο. Τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Αστυνομία

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το TheOpinion, οι δράστες φορτώνουν το χρηματοκιβώτιο στο πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου μαζί με τον συνεργό τους που τους περίμενε.

Βάζουν γρήγορα μπροστά το αμάξι για να φύγουν, όμως το χρηματοκιβώτιο πέφτει στο έδαφος με τον κόσμο να κοιτά σαστισμένος.

Τελικά, παρά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, κατάφεραν να βάλουν καλύτερα το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο στο πορτ – μπαγκάζ και να διαφύγουν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πολιτών.

