Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε αυλάκι

Τραγικό τέλος για τον ηλικιωμένο, τον οποίο αναζητούσαν επί δυο ημέρες.



Νεκρός βρέθηκε ένας 84χρονος σε χωριό του Δήμου Σουλίου ο οποίος αγνοούνταν τα δύο τελευταία 24ωρα, καθώς δεν είχε παρουσιαστεί στην κηδεία συγγενικού του προσώπου.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σήμερα, Τρίτη, το μεσημέρι κοντά στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρούσε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε φύγει με το δίκυκλο μηχανάκι του, αλλά έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε ένα μεγάλο αυλάκι.



Χρειάστηκε η επέμβαση τριών πυροσβεστών που τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2022

