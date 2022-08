Φθιώτιδα

Κακοκαιρία - Λαμία: Μπουρίνι πλημμύρισε δρόμους (εικόνες)

Σφοδρή καταιγίδα με δεκάδες κεραυνούς έπληξε την Λαμία. Πολλά προβλήματα στους δρόμους.



Άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί στη Λαμία με σφοδρή καταιγίδα και δεκάδες κεραυνούς.

Από τα πρώτα λεπτά εξαιτίας και των προηγούμενων βροχοπτώσεων, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ φρεάτια «τινάχτηκαν» από την πίεση των υδάτων.

Τα προβλήματα εντοπίζονταν, όπως και το προηγούμενο 24ωρο στη Λεωφόρο Καλυβίων, μέχρι τη ΜΕΡΥΠ, Κύπρου και Χαλκομάτας, καθώς και στην οδό Πανουργιά στη συμβολή με την Σατωβριάνδου.

Ακόμη όμως και κεντρικοί οδοί όπως η Υψηλάντη και η οδός Καραϊσκάκη εξαιτίας της μεγάλης κλίσης, συγκέντρωναν πολλά νερά, ενώ κατέβαζαν και φερτά υλικά.

Η διέλευση των οχημάτων στον Ξηριά στον Κένταυρο, για λόγους ασφαλείας διεκόπη.

Επιπλέον οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε δέντρα με πολλά σπασμένα κλαδιά που είναι επικίνδυνα για την κυκλοφορία.

