Σεισμός στη Σητεία

Ο Εγκέλαδος… επισκέφτηκε τη Σητεία τα ξημερώματα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, κοντά στην πόλη της Σητείας, στο νομό Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θάλασσα, 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σητείας.

Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 13 χιλιόμετρα.

