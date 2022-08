Κυκλάδες

Σαντορίνη: Κατολισθήσεις στο λιμάνι

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το νησί και σημειώνονται διακοπές ρεύματος.

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Σαντορίνη, όπου από το πρωί της Τετάρτης, εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, είπε ότι έχουν γίνει κατολισθήσεις στο λιμάνι και για το λόγο αυτό έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Χρειάζεται εγρήγορση γιατί είναι τουριστική περιοχή και πρέπει οι επιχειρηματίες των καταλυμάτων να ενημερώσουν τους τουρίστες για τα έντονα φαινόμενα στο νησί», ανέφερε στη συνέχεια.

Προβλήματα υπάρχουν και στην ομαλή ηλεκτροδότηση του νησιού, καθώς υπάρχουν και διακοπές ρεύματος.

