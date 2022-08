Αχαΐα

Πάτρα: Έπιασε από το λαιμό την σύντροφό του μέσα στο νοσοκομείο

Ένας 36χρονος φέρεται να έπιασε από το λαιμό την σύντροφό του, ενώ μάλιστα βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς συνέβη.





Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 36χρονου άνδρα κάνει λόγο για δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το δεύτερο φέρεται να σημειώθηκε μέσα στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου ο κατηγορούμενος είχε διακομιστεί μετά από το πρώτο επεισόδιο

Να σημειωθεί μάλιστα πως κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε βάρος της γυναίκας στο Νοσοκομείο, ο 36χρονος φέρεται να την έπιασε από τον λαιμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση σε ασθενείς και συνοδούς που βρίσκονταν στο χώρο του νοσοκομείου αλλά και στο προσωπικό που κάλεσε την Αστυνομία.

Ο 36χρονος έχει συλληφθεί.

πηγή: tempo24.news

