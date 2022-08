Χαλκιδική

Κακοκαιρία - Χαλκιδική: πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι (εικόνες)

Καταρρακτώδης βροχή και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν περιοχές της νότιας Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.



Λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Τορώνη δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ οι Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων από υπόγεια.

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα επλήγησαν η Σάρτη και η Συκιά, ενώ συνεχείς διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε ολόκληρη τη χερσόνησο της Σιθωνίας.

Στο μεταξύ, στον Πολύγυρο τα νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω βλάβης που προκάλεσε η κακοκαιρία σε γεώτρηση. Στις περιοχές του Νοσοκομείου, του Δασαρχείου, του Αγίου Χριστοφόρου και του Μασούτη έχει διακοπεί η υδροδότηση και σύμφωνα με το Δήμο Πολυγύρου, αν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξει εκ νέου σφοδρή κακοκαιρία, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σήμερα κατά τις βραδινές ώρες.

Πηγή: halkidikinews.gr

