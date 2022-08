Λευκάδα

Λευκάδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Τραγικό τέλος για την άτυχη γυναίκα που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.



Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 72χρονη σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Νυδρίου-Λευκάδας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 47χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να διέσχιζε τον δρόμο.

Η 72χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Λευκάδας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

