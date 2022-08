Κέρκυρα

Ληστεία - Κέρκυρα: 56χρονη ο “εγκέφαλος”, ανήλικοι οι δράστες

Εξιχνιάτηκε η ληστεία που έγινε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Αχαράβη.



Μία 56χρονη Κερκυραία φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της ληστείας που έγινε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Αχαράβη, στην Β. Κέρκυρα. Η 56χρονη χρησιμοποίησε δύο ανήλικους 14 και 15 ετών και έναν 18χρονο, όλοι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και με την απειλή χρήσης βίας, απέσπασαν από την ταμειακή μηχανή και από χρηματοκιβώτιο ποσό 6.950 ευρώ.

Μετά από αστυνομική έρευνα οι τρεις δράστες ταυτοποίηθηκαν και συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως και η 56χρονη που φέρεται να είναι η ηθική αυτουργός της ληστείας, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της ληστείας.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δραστών και στο αυτοκίνητο της 56χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 7.230 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα, δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 14 και 9 εκατοστών, νάιλον γάντια και ο ρουχισμός που φορούσαν οι τρεις αλλοδαποί δράστες.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας και στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται επιπλέον δύο αλλοδαποί, γονείς των ανηλίκων δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

