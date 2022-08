Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα, μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Μουσικοχορευτικής βραδιάς της έναρξης του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, το βράδυ της Τετάρτης (24/08), στην κεντρική πλατεία στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων στην ιστοσελίδα agriniotimes.gr, ένα αγοράκι 3 χρονών δέχθηκε ξαφνική επίθεση από αδέσποτο σκυλί που βρισκόταν στην κεντρική Πλατεία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο αυτί.

Στον μικρό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και του έγιναν ράμματα.

Οι γονείς καταγγέλλουν το περιστατικό και προτίθενται να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου.

