Ρέθυμνο - Χασισοφυτεία: “Ξετρύπωσαν” τους καλλιεργητές έναν χρόνο μετά (εικόνες)

Εξιχνιάστηκε υπόθεση καλλιέργειας- φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στον Μυλοπόταμο. Γνώριμοι των Αρχών οι δράστες.



Εξιχνιάστηκε σήμερα Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, υπόθεση καλλιέργειας-φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου πριν από έναν χρόνο, στις 19 Μάιου 2021.



Ειδικότερα από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου πρόκυψε ότι οι τρεις κτηνοτρόφοι από τον Μυλοπόταμο, είχαν προβεί στην καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, στην οποία καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά 1.135 δενδρύλλια κάνναβης.



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι τρείς δράστες, δύο αδέλφια ηλικίας 26 και 25 ετών καθώς και ένας 33χρονος, είχαν ήδη προφυλακιστεί για άλλες υποθέσεις ναρκωτικών και ήταν γνωστοί στις Αρχές.





Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.



Υπενθυμίζεται πως έκπληκτοι οι αστυνομικοί το 2021, εντόπισαν μέσα στο χώρο της φυτείας ακόμη και δύο κάμερες ανίχνευσης και καταγραφής κίνησης, τις οποίες και κατέσχεσαν, ενώ επίσης βρήκαν και περισυνέλλεξαν πλήθος πειστηρίων, τα οποία είχαν σταλεί για εξέταση στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Με τον εντοπισμό της φυτείας, το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου κατάφερε τότε ένα καίριο πλήγμα σε βάρος των χασισοκαλλιεργητών.

