Χαλκιδική

Χαλκιδική: κάμπινγκ μετατράπηκε σε “λίμνη” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές προκλήθηκαν σε τροχόσπιτα και σκηνές μέσα σε κάμπινγκ στη Σιθωνία.

Τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, έπληξαν και την Χαλκιδική.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε κάμπινγκ στη Σιθωνία, όταν από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε κυρίως τα χωριά Τορώνη, Σάρτη και Συκιά τις προηγούμενες ώρες, μετατράπηκε σε.. "λίμνη".

Το νερό έφτασε 30 πόντους προκαλώντας ζημιές σε πολλά τροχόσπιτα και σκηνές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων από υπόγεια και καταστήματα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου προς Παπαδόπουλο: η οικογένεια μου διάλεξε τον Κούγια

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα