Ηράκλειο – Πτώση δέντρου: “Πρόκειται για δολοφονία”, λέει στον ΑΝΤ1 η χήρα του αδικοχαμένου άνδρα (βίντεο)

Ξεσπά η χήρα του Παναγιώτη Μητρέλου που καταπλακώθηκε από το δέντρο και σκοτώθηκε. Ζητά δικαίωση για τον άδικο χαμό του συζύγου της.



Η Σταυρούλα Μητρέλου, ξεσπά μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ζητά δικαίωση για τον άδικο χαμό του συζύγου της λίγες μέρες πριν, στο τραγικό περιστατικό με την πτώση δέντρου στο κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη.

«Για δολοφονία πρόκειται για μένα. Να κάτσουν κάποιοι μέσα αυτή είναι η δικαίωση μου εμένα. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι γιατί αυτό είναι εγκληματική αμέλεια. Αυτό πιστεύω ότι λέγεται εγκληματική αμέλεια», είπε στον ΑΝΤ1 η κ. Μητρέλου.

Μεσημέρι Πέμπτης ο άτυχος μοτοσικλετιστής περίμενε να ανάψει το φανάρι στην οδό Δημοκρατίας, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους στο Ηράκλειο, όταν τον καταπλάκωσε ένα τεράστιο πεύκο και έχασε τη ζωή του.

«Είμαστε απολύτως συγκλονισμένοι γιατί ο άνδρας μου ήτανε υγιέστατος άνθρωπος, ήτανε στην καλύτερη περίοδο της ζωής του, αυτό συζητούσαμε….. Είμαστε σε κατάσταση σοκ πραγματικά δεν ξέρω πως θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.

Διενεργείται κατ’ επείγουσα προκαταρκτική εξέταση από τον προϊστάμενο Πρωτοδικών Ηρακλείου και η οικογένεια έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και έχει διορίσει τεχνικούς συμβούλους.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο δέντρο αναμένεται να εξετάσει ειδικός πραγματογνώμονας από τη Διεύθυνση Δασών, με δύο ερωτήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας:

Εάν είχαν γίνει παρεμβάσεις

Εάν το δέντρο είχε κάποιο πρόβλημα

Σήμερα η χήρα του εκλιπόντος δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαίωση γι’ αυτόν τον άδικο χαμό», είπε.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι οι συγγενείς του αδικοχαμένου άνδρα είδαν συνεργεία του δήμου να κόβουν κλαδιά δέντρων έξω από το σπίτι τους.

