Καλαμάτα – αεροδρόμιο: Ρεκόρ αφίξεων διεθνών πτήσεων

Μηνιαίο ρεκόρ όλων των εποχών και ρεκόρ πρώτου επτάμηνου σημείωσαν τον Ιούλιο του 2022 οι αφίξεις διεθνών πτήσεων στον Αερολιμένα “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, οι διεθνείς αφίξεις τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά 19,9%, ενώ η αύξηση του πρώτου επτάμηνου σε σχέση με το 2019 άγγιξε το 6,8%.??Συγκεκριμένα, φέτος τον Ιούλιο αφίχθησαν 35.325 επιβάτες διεθνών πτήσεων, σπάζοντας το ρεκόρ του Αυγούστου του 2019, όταν είχαν φτάσει 29.452 επιβάτες. Το φετινό πρώτο επτάμηνο αφίχθησαν συνολικά 86.693 επιβάτες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 2019 που είχαν καταγραφεί (το χρονικό ίδιο διάστημα ) 81.167 αφίξεις.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Άννα Καλογεροπούλου, φέτος ήταν μία καλή χρονιά, καθώς η Πελοπόννησος είχε μεγαλύτερο βαθμό ανάκαμψης σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ υπάρχει διασύνδεση με μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

