Μεσσηνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα εργαζόμενο

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 61χρονο που εκτελούσε εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, στο 4ο χλμ της νέας εθνικής οδού Σουληναρίου – Κορυφασίο, στη Μεσσηνία.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 61χρονο εργάτη που εκτελούσε εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου.

Ο 61χρονος διακομίστηκε άμεσα σοβαρά τραυματισμένος, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όμως λίγη ώρα αργότερα κατέληξε από τα σοβαρά τραύματα που έφερε.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 65χρονου οδηγού ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α. Τ. Πύλου.

