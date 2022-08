Χανιά

Φυλακές Αγιάς: Αυτοσχέδια όπλα βρέθηκαν σε κελιά (εικόνες)

Στειλιάρια, σιδερόβεργες και σωλήνες, μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Αιφνιδιαστικό έλεγχο σε πτέρυγα του καταστήματος κράτησης “Κρήτη 1”, των φυλακών Αγιάς δηλαδή, πραγματοποίησαν την Πέμπτη σωφρονιστικοί υπάλληλοι της φυλακής, με τη συμμετοχή και της εξωτερικής φρουράς, με χειροπιαστά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε μια σειρά από αυτοσχέδια όπλα, όπως στειλιάρια, σιδερόβεργες, σωλήνες και άλλα αντικείμενα που ξεκάθαρα απαγορεύεται να υπάρχουν εντός της φυλακής.

Η έρευνα έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και απέδωσε ουσιαστικά ευρήματα, ενώ κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των κρατούμενων στα κελιά των οποίων βρέθηκαν τα αντικείμενα.

Πηγή: zarpanews.gr

