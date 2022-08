Ηράκλειο

Ηράκλειο: Εργατικό δυστύχημα στην βιομηχανική περιοχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη, που προκάλεσε την τραγωδία, με θύμα έναν εργαζόμενο, πατέρα ενός μικρού παιδιού.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Αυγούστου, σε επιχείρηση της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού, με θύμα έναν 45χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχος μηχανήματος προκειμένου εκείνο να πουληθεί, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εκτοξεύθηκε σωλήνας μεγάλου βάρους.

Ο άτυχος 45χρονος έτυχε να περνάει από το σημείο και ο σωλήνας τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Ο μηχανικός με καταγωγή από την Αθήνα, ήταν πατέρας ενός παιδιού μόλις 2,5 ετών.

Στο σημείο του εργατικού δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 45χρονο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, «από την τεράστια πίεση που δημιούργησε η έκρηξη, ο σωλήνας εκτοξεύθηκε σε απόσταση δεκάδων μέτρων, συγκρούστηκε σε μηχάνημα και στην συνέχεια χτύπησε τον άτυχο 45χρονο. Σαν Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θανόντος. Στο σημείο του δυστυχήματος θα σπεύσει ειδικός πραγματογνώμονας καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο μηχάνημα και θα περιμένουμε το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας».

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Βοργιάς, ο μηχανολόγος με καταγωγή από την Αθήνα βρίσκονταν για μικρό χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο και επρόκειτο να μετακομίσει μαζί με την σύζυγο και το ανήλικο παιδί του.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Βουλή - Μητσοτάκης για παρακολουθήσεις: ένα ολίσθημα δεν πρέπει να “μηδενίσει” την ΕΥΠ

Πολεμικό Ναυτικό: Ο θάνατος της Θάλειας, η Τυνησία και τα σενάρια