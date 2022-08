Ηράκλειο

Χερσόνησος: Άγρια συμπλοκή τουριστών - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται οι νεαροί, που φέρονται να χτύπησαν συμπατριώτες τους.



Σκηνές βίας και συμπλοκές νεαρών τουριστών, καταγράφηκαν για μια ακόμα φορά στην παραλία της Χερσονήσου, και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών Ολλανδών, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται, και την σύλληψη 4 συμπατριωτών τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο αυτό περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η παρέα των 4 Ολλανδών, ηλικίας 18 ετών οι τρεις και 19 ο τέταρτος, κατηγορείται ότι επιτέθηκε, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η αιτία, σε άλλον Ολλανδό, τον οποίο ξυλοκοπούσαν εν μέση οδώ, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Δύο άλλοι συμπατριώτες τους, ηλικίας 19 και 27 ετών, που είδαν τον ξυλοδαρμό, πήγαν να βοηθήσουν το θύμα της επίθεσης, με αποτέλεσμα η παρέα των 4 να στραφεί εναντίον τους και να τους χτυπήσει επίσης. Μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, που ο 27χρονος οδηγήθηκε και νοσηλεύεται με τραύματα στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι 4 Ολλανδοί "νταήδες" αναζητήθηκαν από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και πλέον το λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

