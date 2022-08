Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - επίθεση σε τουρίστες: προφυλακιστέος ο 38χρονος

Ο άνδρας, κρίθηκε προφυλακιστέος αμέσως μετά τα όσα ανέφερε ο ανακριτής με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Στις φυλακές θα οδηγηθεί ο 38χρονος που κατηγορείται για την καταδίωξη και την επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες στο Μυλοπόταμο, δίπλα από το αστυνομικό τμήμα.

Μετά από τη μαραθώνια απολογία του, λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, ο άνδρας, κρίθηκε προφυλακιστέος αμέσως μετά τα όσα ανέφερε ο ανακριτής με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από το δικαστήριο από νωρίς συγκεντρώθηκαν συγγενείς του 38χρονου οι οποίοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα την απόφαση των εισαγγελικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης και φέρει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή με ρατσιστικά κίνητρα.

Χθες οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή ο 36χρονος – αν και έφερε πλημμεληματικές διώξεις – και έδωσε εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν το πρωί της 19ης Αυγούστου. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους μέχρι την δικάσιμο.

