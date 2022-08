Χαλκιδική

Χαλκιδική: νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θάλασσα

Για τα αίτια θανάτου του άνδρα παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 78χρονος, από τη θαλάσσια περιοχή λιμένα Τρυπητής Χαλκιδικής. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

