Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανοιχτά του νησιού

Στην επιχείρηση διάσωσης εκτός από σκάφος του Λιμενικού, συνδράμει και ένα παραπλέον γορτηγό πλοίο.

Μεγάλη επιχείρηση περισυλλογής μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος 25 ν.μ Ν.Δ της Ζακύνθου , το βράδι της Παρασκευής.



Πρόκειται για περίπου 80 - 85 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάστηκαν - ασφαλώς- σε παραπλέον φορτηγό πλοίο με ξένη σημαία, υπό την επίβλεψη σκάφους του Λιμενικού.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Aegean Boat Report πρόκειται για Κούρδους από το Ιράν αναμεσά τους και πολλά παιδιά.

'Οπως κατήγγειλαν στην ΜΚΟ οι ίδιοι οι μετανάστες ταξίδευαν επί 4 ημέρες από την Τουρκία προς την Ιταλία και όταν το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη, ο κυβερνήτης του το εγκατέλειψε αφήνοντάς τους στην τύχη τους, μεσοπέλαγα.

Τότε ειδοποίησαν τις ελληνικές αρχές μέσω του 112.



Οι μετανάστες σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα καθώς, όπως λένε, διώκονται για πολιτικούς λόγους και κάποιοι αντιμεωπίζουν ακόμη και την θανατική ποινή στο Ιράν.

Πηγή εικόνων: aegeanboatreport.com

