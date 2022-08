Λάρισα

Λάρισα - Μπέρδεψαν τα μωρά σε μαιευτήριο: Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας (βίντεο)

Σε κατάσταση σοκ παραμένει το ζευγάρι που του έδωσαν κατά λάθος, άλλο νεογέννητο σε μαιευτήριο της Λάρισας. Ο πατέρας του βρέφους μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πρωτοφανή περιπέτειά τους.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την περιπέτεια που έζησαν οι γονείς όταν βρέθηκαν να κρατούν στα χέρια τους ένα νεογέννητο κοριτσάκι που τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν δικό τους . Ο πατέρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκαλύπτει τι συνέβη στο μαιευτήριο Λάρισας

«Μας φέραν άλλο μωρό την πρώτη μέρα και την επόμενη το πρωί μας έφεραν το σωστό. Βέβαια εμείς δεν το γνωρίζαμε . Είπαμε μπερδεύτηκε η μαία κι έφερε άλλο .Πήγα να της πω ότι έχει κάνει λάθος και μου λέει αυτό είναι το μωρό και εκεί πάθαμε σοκ Δηλαδή τη προηγούμενη μέρα είχαμε άλλο μωρό και το δικό μας το μωράκι είχε πάει σε άλλη αγκαλιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του νεογέννητου.

Ήταν το πρώτο μωρό της οικογένειας και η χαρά ήταν μεγάλη. «Ήμουν πολύ χαρούμενος βγήκαμε φωτογραφίες , μιλήσαμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους συγγενείς, φίλους εισπράξαμε ευχές και μας το χάλασαν την επόμενη ημέρα μας έφεραν ένα άλλο μωρό που αυτό ήταν θεωρητικά δικό μας και μας είπαν ότι το άλλο ήταν άλλης οικογένειας. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη σύγχυση. Ήθελα να τα σπάσω όλα εκείνη την ώρα», λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Όπως δήλωσε ο πατέρας της οικογένειας η μαία αν και αντιλήφθηκε το λάθος δεν το είπε στους γονείς. «Η μαία το αντιλήφθηκε το απόγευμα που το πήρε πίσω και δεν μας το είπε, φοβόταν να μην μας ταράξει και γι’ αυτό δεν μας το είπε», ανέφερε.

Οι γονείς κατάλαβαν το λάθος από τα κιλά του παιδιού. «Το μωράκι της άλλης οικογένειας ήταν 3.500 κιλά το δικό μας ήταν 2.760 . Το ψυχολογικό τραύμα που έχουμε βιώσει είναι ανεπανόρθωτο. Επομένως μία στο δισεκατομμύριο αν υπάρχει μια αμφιβολία θα πάμε να κάνουμε τεστ για να της φύγει όλο αυτό», δηλώνει ο πατέρας.

Λίγα 24ωρα κι ενώ η οικογένεια έχει επιστρέψει στο σπίτι η σύγχυση είναι ακόμη μεγάλη. «Είμαι πολύ συγχυσμένος, σοκαρισμένος. Η γυναίκα μου κοιτούσε στα χαμένα. Μας χάλασε την πιο όμορφη στιγμή της ζωής μας. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγικό λάθος. Θα μας κουβαλάει μια ζωή», ανέφερε.

Κρατούν στην αγκαλιά το παιδί τους και προσπαθούν να του προσφέρουν τη χαρά της πρώτης στιγμής. Όπως δηλώνει ο πατέρας «τα συναισθήματα μας στην ουσία τα δώσαμε σε ένα άλλο μωράκι και δεν τα εισέπραξε το δικό μας. Με στεναχωρεί το γεγονός παρά πολύ. Γιατί να γίνει αυτό;»

Οι γονείς θα κινηθούν δικαστικά κατά παντός υπευθύνου. Το τεστ DNΑ αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

